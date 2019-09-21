https://static.news.ru/photo/1fe7fdd6-dc93-11e9-ae02-fa163e074e61_660.jpg Фото: ibnisino.tj

Врачи госпитализировали двоих российских военнослужащих, подвергшихся нападению в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, в Душанбе.

Их состояние оценивают как удовлетворительное, передаёт ТАСС .

ЧП произошло 21 сентября, когда военнослужащие находились в городе по личным делам. Известно, что нападавший имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере.

Как писал News.ru, началась проверка в Таджикистане по факту нападения на двух российских военнослужащих-контрактников. Вопросом занимается командование 201-й российской военной базы (РВБ) совместно с правоохранительными органами города Бохтар.