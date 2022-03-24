Раненую в Мариуполе девочку доставили в Москву

Беженцы из Мариуполя садятся в автобус, на котором поедут в пункт временного размещения

Раненую 11-летнюю украинку доставили в одну из столичных больниц с огнестрельным ранением, пишет РЕН ТВ. В источнике сообщили, что девочка пострадала во время обстрела колонны, которая проходила по гуманитарному коридору в Мариуполе.

Девочка была ранена 11 марта, когда покидала осажденный националистами город, — уточнили в источнике.

Сообщается, что в данный момент школьница пребывает в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Врачи провели диагностику, по результатам которой было выявлено огнестрельное ранение ноги.

Ранее Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР порядка 35 тысяч человек. Отмечается, что эвакуация проходила без участия Киева.

По данным ООН на 11 марта 2022 года, Украину начиная с 4 февраля покинули более 2,5 млн человек. В основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу.