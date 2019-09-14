https://static.news.ru/photo/941eedf0-d6e3-11e9-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Травмированных в аварии с жертвами в Ярославской области пассажиров автобуса при необходимости транспортируют в Москву санитарной авиацией. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим. При необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать людей в Москву, — цитирует пресс-служба правительства субъекта руководителя области.

Сейчас на месте происшествия и в Соловьёвской больнице Ярославля развёрнуты оперативные штабы. Работают девять бригад скорой помощи.

Как ранее писал News.ru, авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. По разным данным, погибли от семи до девяти человек, пострадали 28 человек.