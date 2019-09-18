https://static.news.ru/photo/6dbc2580-daa1-11e9-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудника ОСБ на Московском метрополитене Алексея Лимонова, прооперированного после ранения при стрельбе около станции «Рязанский проспект», перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Он находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Операция закончилась глубокой ночью, он переведён в реанимацию, его состояние стабильно тяжёлое, — передаёт сообщение источника в правоохранительных органах ТАСС.

18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получении взятки, произошла перестрелка. Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства, но по каким-то причинам открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.

Как ранее писал News.ru, в Следственном комитете РФ сообщили, что по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возле станции «Рязанский проспект» возбуждено уголовное дело.