https://static.news.ru/photo/f41c0482-4000-11ea-b763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя села Новотроицка на территории Омской области за кражу отрубленной свиной головы. Он похитил продукт питания из дома одной из своих односельчанок.

Неработающая 40-летняя жительница села обратилась в полицию после того, как увидела, что свиную голову стоимостью 1100 рублей кто-то украл. Правоохранители поймали преступника. Оказалось, что продукт питания похитил мужчина, который ранее уже был судим за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Он украл часть убитого животного, войдя на веранду дома односельчанки. По имеющимся данным, ему не пришлось взламывать замок — дверь была открыта.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщает Om1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что двум жителям Лесного района Тверской области грозит до пяти лет заключения в колонии за кражу механических коробок передач для легкового автомобиля на сумму 10 тысяч рублей.