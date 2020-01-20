Источник в органах безопасности Ирака сообщил, что три ракеты упали в ночь на 21 января поблизости от посольства США в Багдаде.
По данным источника, из американского посольства доносятся сигналы воздушной тревоги. Данных о погибших, пострадавших и разрушениях в «зелёной зоне» города пока нет,
Как писал NEWS.ru ранее, в Багдаде 20 января в ходе акций протеста погибли двое демонстрантов и двое полицейских. Это произошло после того, как иракские силы безопасности попытались помешать протестующим блокировать дороги.
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