https://static.news.ru/photo/59c39c36-3bcf-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Источник в органах безопасности Ирака сообщил, что три ракеты упали в ночь на 21 января поблизости от посольства США в Багдаде.

По данным источника, из американского посольства доносятся сигналы воздушной тревоги. Данных о погибших, пострадавших и разрушениях в «зелёной зоне» города пока нет, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в Багдаде 20 января в ходе акций протеста погибли двое демонстрантов и двое полицейских. Это произошло после того, как иракские силы безопасности попытались помешать протестующим блокировать дороги.