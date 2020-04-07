Радиационный фон Киева не изменился после пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

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Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины замерили радиацию после крупного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В Киеве сохранился естественный радиационный фон.

По информации ТАСС, площадь пожара достигла 35 гектаров. Горят степные участки и лесная подстилка на территории Котовского лесничества. Служба по ЧС задействовала 136 пожарных и 31 единицу техники, включая авиацию.

Как писал NEWS.ru, пожар под Чернобылем начался 4 апреля после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил пожар ради забавы.

Украинские власти подтвердили, что радиационный фон в эпицентре пожара превысил естественный в 16,5 раза, но радиация в близлежащих поселениях не изменилась.