Работу шахты в Новокузнецке приостановили после смерти горняка

https://static.news.ru/photo/8daf9728-6e93-11eb-8e0e-96000091f725_660.jpg Фото: 42.mchs.gov.ru

Министерство угольной промышленности Кемеровской области сообщило о приостановке работы шахты «Юбилейная», где после обрушения породы погиб человек.

Работа шахты на данный момент приостановлена, — цитирует РИА Новости представительницу ведомства.

Как писал NEWS.ru, один человек стал жертвой обрушения горной породы на шахте «Юбилейная», которая входит в состав холдинга «ТопПром», в Кузбассе. Всего под землёй в момент обрушения находилось 98 шахтёров. Основной версией произошедшего в ночь на 14 февраля назван человеческий фактор. На место происшествия выехала следственная группа регионального СУ СКР.

Ранее 22 января произошло обрушение на угольной шахте им. Тихова в городе Ленинске-Кузнецком. Под землёй находились 44 горняка. Все, кроме троих погибших, смогли выбраться из шахты самостоятельно. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, повлёкшем смерть двух и более человек.