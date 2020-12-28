Работодатель выстрелил в подчинённого за отказ работать в выходной

https://static.news.ru/photo/14c3c6ac-4901-11eb-8a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Начальник одной из московских компаний выстрелил в своего подчинённого, отказавшегося работать сверхурочно. Пострадавший пожаловался на своего работодателя в полицию.

Инцидент произошёл недалеко от здания по адресу: МКАД, д. 30А. Начальник избил сотрудника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, когда тот отказался продолжать работу после завершения рабочей смены в течение ночи в выходной день.

Работник обратился в больницу. У него был диагностирован перелом носа и химический ожог глаз.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что с апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, сейчас же не ездить на работу в офис хотят уже 41% сотрудников. Более трети опрошенных сотрудников (36%) уверены, что дома они работают более эффективно. Почти половина опрошенных уверены, что при работе на удалёнке нагрузка осталась прежней, а 24% заявили о росте рабочих обязанностей. 19% сказали, что работы на удалёнке стало меньше.