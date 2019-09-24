https://static.news.ru/photo/09b905a2-b64e-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

СКР проводит проверку по факту гибели рабочего, упавшего с восьмого этажа строящегося дома в Краснодаре.

Инцидент произошёл днём 24 сентября. Погибший являлся работником одной из коммерческих организаций. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его смерть констатировала бригада скорой помощи, которую вызвали очевидцы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

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