СКР проводит проверку по факту гибели рабочего, упавшего с восьмого этажа строящегося дома в Краснодаре.
Инцидент произошёл днём 24 сентября. Погибший являлся работником одной из коммерческих организаций. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его смерть констатировала бригада скорой помощи, которую вызвали очевидцы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на
Ранее News.ru писал, что на Урале погибли два сварщика, сорвавшись с девятиметровой высоты. Виновными в их смерти признали оператора и владельца автокрана. Они знали о дефекте в стреле строительной техники, но не приняли мер для её устранения.