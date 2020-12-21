Рабочий разгромил и поджёг квартиру из-за неоплаты ремонта в Москве

https://static.news.ru/photo/1d3f8c24-4336-11eb-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

Рабочий устроил погром и, возможно, поджёг квартиру на юго-востоке Москвы. Происшествие случилось в доме на улице Генерала Кутузова.

Соседи хозяев квартиры, где начался пожар, перед возгоранием увидели рабочего, который вышвыривал из окна какие-то предметы. С ним пытались поговорить, но мужчина наполовину высунулся из окна и пригрозил перелезть через балкон к соседям.

Он говорит: «Я к вам перелезу, мне не заплатили за ремонт, я сейчас им устрою». Вроде успокоился и ушёл, — рассказала подробности происшествия одна из соседок в интервью Пятому каналу.

Но на этом дебошир не успокоился. Он действительно стал лезть в соседскую квартиру через балкон и при этом всё крушить на своём пути. Женщина выбежала на лицу, чтобы встретить вызванную ею полицию.

Когда соседка вернулась, рабочий уже висел на кондиционере, а в разгромленной соседней квартире полыхал пожар. Участковый сумел схватить дебошира и втащить его через балконную дверь. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар начался в здании склада на северо-западе столицы. В помещении хранятся краски и растворители.