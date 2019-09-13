Следственные органы Дагестана начали проверку по факту гибели 53-летнего мужчины от удара электрическим током. Трагедия произошла на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на
официальном сайтеСУ СК РФ по субъекту.
Похожее ЧП случилось в конце августа текущего года в Саратовской области. Мужчина 66 лет и 16-летний подросток погибли в бане от удара током.
Ранее News.ru писал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок погиб от удара током. Находясь без присмотра взрослых, он уронил в душевую кабину включённую в розетку лампу.