https://static.news.ru/photo/682b34d4-d56b-11e9-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственные органы Дагестана начали проверку по факту гибели 53-летнего мужчины от удара электрическим током. Трагедия произошла на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении на официальном сайте СУ СК РФ по субъекту.

Похожее ЧП случилось в конце августа текущего года в Саратовской области. Мужчина 66 лет и 16-летний подросток погибли в бане от удара током.

Ранее News.ru писал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок погиб от удара током. Находясь без присмотра взрослых, он уронил в душевую кабину включённую в розетку лампу.