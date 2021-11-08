Рабочего «Газпром нефти» обезглавило в Нижнем Тагиле

Рабочий «Газпромнефть-Терминала» Антон Сухарев погиб в Нижнем Тагиле. Ему отрезало голову ковшом погрузчика, рассказал пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По предварительным данным, мужчина выставил в окно погрузчика свою голову, а в это время поднятый ковш стал опускаться, он и причинил смертельную травму, словно бритвой отрезав часть тела, — сказал Горелых.

Он добавил, что погибший нарушил технику безопасности.

Происшествие случилось в субботу, и источник издания «Инцидент Нижний Тагил» издания заявил, что Сухарев не должен был водить погрузчик, он работал оператором по сливу. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что проводят проверку. По её результатам возможно возбуждение уголовного дела о нарушении требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что рабочий, пострадавший на предприятии «Норникеля» в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи. По предварительным данным ведомства, рабочий компании-подрядчика «Стройлидер» пострадал после обрушения пола галереи. В результате происшествия он упал с высоты.