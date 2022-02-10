Пытавшегося попасть в палату больницы коллектора задержали в Новосибирске

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» задержали предполагаемого коллектора, который хотел попасть в палату к пациентке, сообщает «Сиб.фм». 7 февраля он агрессивно требовал медперсонал показать, где находится одна из больных больницы в центральной части Новосибирска, после чего работники медучреждения воспользовались тревожной кнопкой.

Прибывшей группе «Гвардии» мужчина представился как сотрудник службы безопасности банка, но отказался показать документы. Он заявил, что хочет во внесудебном порядке урегулировать вопрос о просрочке по кредиту.

Бойцы задержали его и передали полиции в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни. Кроме того, нарушитель нарушил эпидемиологические меры и отказывался надеть в больнице маску.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов рассказал, что россияне чаще всего жалуются на тех коллекторов, которые пытаются привлечь к выплате долга родных и знакомых должника. На втором месте антирейтинга — жалобы на слишком частое общение коллекторов с должниками. Крылов уточнил, что есть ограничения не только по количеству звонков, но и по количеству СМС. Коллекторы также имеют право выезжать к должнику, но только на ограниченное количество времени для переговоров.