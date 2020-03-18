https://static.news.ru/photo/07458ec4-6915-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в ОАЭ сообщило о пятом случае заражения гражданина РФ коронавирусом. С аналогичным диагнозом несколько дней назад был госпитализирован российский велогонщик. Он попал в больницу Абу-Даби.

Мы выясняем информацию о пятом заболевшем, ждем более подробных деталей от эмиратских властей, — отметили в посольстве РИА Новости.

В целях борьбы с распространением коронавируса власти Дубая решили ввести запрет на курение кальяна в общественных местах.

NEWS.ru ранее писал, что французские велокоманды Cofidis Solutions Credits и Groupama-FDJ отправились из ОАЭ домой. Они находились там на карантине из-за вспышки коронавируса. Однако российская команда «Газпром-РусВело» по-прежнему находится в Абу-Даби.