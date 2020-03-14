https://static.news.ru/photo/0d7780fe-66b8-11ea-aa28-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пятилетняя девочка провалилась под лёд в Подмосковье вместе с братом. ЧП произошло в деревне Троицкое, рядом с Клином.

В результате инцидента девочка погибла, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на МЧС РФ. Мальчик в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию.

По предварительным данным, дети остались без присмотра во время прогулки с бабушкой. Позже она сумела вытащить их из пруда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.