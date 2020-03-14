Пятилетняя девочка провалилась под лёд в Подмосковье вместе с братом. ЧП произошло в деревне Троицкое, рядом с Клином.
В результате инцидента девочка погибла,
По предварительным данным, дети остались без присмотра во время прогулки с бабушкой. Позже она сумела вытащить их из пруда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.
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