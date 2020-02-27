Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Томск-Колпашево. В числе погибших — 10-летняя девочка, среди пострадавших есть двое детей — двух и шести лет.
ДТП произошло на 159 км трассы, на дороге столкнулись два легковых автомобиля Suzuki Liana и Volga Siber. За рулём иномарки была 31-летняя женщина, российским авто управлял 54-летний мужчина,
Погибшая 10-летняя девочка сидела на заднем сиденье между двух младших детей, была пристёгнута ремнём безопасности. Шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы. Её и 37-летнюю женщину, состояние которой оценивается как средней тяжести, перевозят в больницу скорой помощи № 2.
Госпитализирован в больницу и двухлетний ребёнок, один из пассажиров столкнувшихся машин — 29-летний мужчина от госпитализации отказался.
ДТП произошло в условиях обильного снегопада.
Ранее NEWS.ru сообщал, что микроавтобус с пассажирами и тепловоз столкнулись в Макаровском районе на юге Сахалина. В результате ДТП есть пострадавшие.
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