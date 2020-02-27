https://static.news.ru/photo/f7596864-59e7-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на трассе Томск-Колпашево. В числе погибших — 10-летняя девочка, среди пострадавших есть двое детей — двух и шести лет.

ДТП произошло на 159 км трассы, на дороге столкнулись два легковых автомобиля Suzuki Liana и Volga Siber. За рулём иномарки была 31-летняя женщина, российским авто управлял 54-летний мужчина, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Доставлены в больницу двое взрослых и двое детей.

Погибшая 10-летняя девочка сидела на заднем сиденье между двух младших детей, была пристёгнута ремнём безопасности. Шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы. Её и 37-летнюю женщину, состояние которой оценивается как средней тяжести, перевозят в больницу скорой помощи № 2.

Госпитализирован в больницу и двухлетний ребёнок, один из пассажиров столкнувшихся машин — 29-летний мужчина от госпитализации отказался.

ДТП произошло в условиях обильного снегопада.

Ранее NEWS.ru сообщал, что микроавтобус с пассажирами и тепловоз столкнулись в Макаровском районе на юге Сахалина. В результате ДТП есть пострадавшие.