Россияне погибли при крушении самолёта Ан-26 в Южном Судане

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Следственный комитет опубликовал кадры задержания мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева в Подмосковье. О преступлении стало известно 25 октября, когда дочь убитого нашла тело отца на дачном участке.

На видео показано, как правоохранители выводят мужчину из квартиры. В сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве отмечается, что задержанным является уроженец Московской области 1961 года рождения. Он признался, что мотивом...