Россияне погибли при крушении самолёта Ан-26 в Южном Судане

Пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолёта Ан-26 в Южном Судане. Борт разбился при взлёте в международном аэропорту Джубы, передаёт радиостанция Tamazuj.
Экипаж судна
Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли, — рассказал директор аэропорта столицы Южного Судана Джубы Кур Куол.
Телеканал Al Hadath
Ранее авиакатастрофа с участием грузового самолёта произошла на территории аэропорта в провинции Папуа. По имеющейся информации, в результате крушения погиб один пилот самолёта, второй пилот выжил, но получил травмы. Они не смогли совершить безопасную посадку из-за густого тумана.