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Россияне погибли при крушении самолёта Ан-26 в Южном Судане

15:09, 02 ноября 2021
Россияне погибли при крушении самолёта Ан-26 в Южном Судане Судан Фото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press
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Пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолёта Ан-26 в Южном Судане. Борт разбился при взлёте в международном аэропорту Джубы, передаёт радиостанция Tamazuj.

Экипаж судна погиб. Грузовой самолёт, как добавляет Star Tribune, принадлежит авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Он выполнял рейс в Мабан, расположенный на севере страны.

Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли, — рассказал директор аэропорта столицы Южного Судана Джубы Кур Куол.

Телеканал Al Hadath отмечает, что по предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Начато расследование обстоятельств ЧП.

Ранее авиакатастрофа с участием грузового самолёта произошла на территории аэропорта в провинции Папуа. По имеющейся информации, в результате крушения погиб один пилот самолёта, второй пилот выжил, но получил травмы. Они не смогли совершить безопасную посадку из-за густого тумана.

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