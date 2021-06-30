Пятеро погибли: крупное ДТП на Кубани попало на видео

Фото: 23mvd/instagram.com

В Волгоградской области перевернулась «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в Городищенской районе. В салоне «Газели» находились 14 человек — граждан Узбекистана. Они ехали на полевые работы. Документов у них при себе не было. По предварительным данным, виноват...