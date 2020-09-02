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Пять школьников в Москве пострадали после распыления перцового газа

16:10, 02 сентября 2020 21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской школе на улице Толбухина пять учеников обратились за медицинской помощью после распыления перцового газа.

Баллон с перцовым газом пронёс в школу один из учеников около 13:30 и распылил его в классе, — рассказал журналистам «Интерфакса» знакомый с ситуацией источник.

Пятерым школьникам в возрасте 13 лет потребовалась помощь медиков. Одну из учениц госпитализировали. В школе официально не подтвердили эту информацию.

По информации Telegram-канала «112», в больницу увезли двоих детей. Силовики проводят проверку по факту инцидента.

NEWS.ru писал, что женщина на одной из детских площадок Севастополя брызнула в лицо ребёнку из перцового баллончика. Это произошло из-за того, что собака ребёнка якобы ей мешала.

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