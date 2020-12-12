Пять школьниц увезли в больницу во время урока в Марий Эл

https://static.news.ru/photo/199d61d6-3df0-11eb-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Следственные органы проверяют инцидент с госпитализацией пятерых школьниц во время урока в Йошкар-Оле. По данным регионального СУ СК РФ, девочкам стало плохо во время занятий 9 декабря 2020 года.

По информации на 14 декабря, жизни подростков ничего не угрожает. Для выяснения причин ЧП взяты необходимые анализы, назначены экспертизы. Возраст гражданок — 15-16 лет, говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Марий Эл.

На данный момент оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне 14-летний подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде. Мальчик был дома один, так как его мать попала в больницу. Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, инцидент произошёл в частном доме на севере города. Погибший и его мать жили на цокольном этаже, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Семеро учеников одной из гимназий города обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой. По факту инцидента местные власти начали проверки. По данным министра здравоохранения Новосибирской области Сергея Федорчука, пока нарушений не выявлено.