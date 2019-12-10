https://static.news.ru/photo/58605c34-1b5f-11ea-b273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуировали людей из пяти школ из-за угрозы взрыва. На месте работают экстренные службы города.

Сообщения о заложенной бомбе пришли в школы по адресам: Ленинградское шоссе, 27, Рублёвское шоссе, 24, улица Строителей, 15, а также на Партизанской улице, 13к4 и Кунцевской, 7к3. Аналогичный сигнал поступил и в торговый центр на Цветном бульваре.

Ранее анонимное сообщение об угрозе взрыва пришло сотрудникам Верховного суда России. Здание расположено по адресу: улица Поварская, дом 15. Кроме того, эвакуировать пришлось и людей из Академии Федеральной службы безопасности на Мичуринском проспекте, 70, писал NEWS.ru.