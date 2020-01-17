https://static.news.ru/photo/f72c447e-39df-11ea-85a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Basri Marzuki/ZUMAPRESS.com/lobal Look Press

Боевики террористической организации «Абу Сайяф» похитили пятерых индонезийских рыбаков между побережьем Малайзии и южными островами Филиппин.

ЧП произошло вечером 16 января после того, как зарегистрированное в Малайзии судно вышло на промысел и взяло курс в сторону Филиппин.

Несколько вооружённых боевиков на скоростной лодке остановили шхуну и взяли в заложники пятерых рыбаков, — передаёт ТАСС со ссылкой на заявление главы Командования безопасности малайзийского штата Сабах Хазани Газали.

Через сутки после инцидента сотрудники береговой охраны Малайзии обнаружили судно, где находились ещё трое членов экипажа, которые во время нападения спрятались и не пострадали.

«Абу Сайяф» действует в основном между востоком Малайзии и югом Филиппин. Террористы занимаются похищением людей с целью выкупа и устраивают публичные расправы.

Ранее NEWS.ru писал, что пираты совершили нападение на земснаряд AMBIKA на юге Нигерии. Во время нападения произошла перестрелка между захватчиками и охранниками судна. Сообщается, что четыре члена охраны мертвы. Пиратам удалось похитить трёх моряков, среди которых двое граждан России и один гражданин Индии.