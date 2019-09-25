Количество пострадавших в результате жёсткой посадки Boeing в аэропорту Барнаула достигло 23 человек. Медики приняли решение о госпитализации пятерых пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передаёт
Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР инициировали доследственную проверку инцидента. На месте происшествия работает следственная группа, сообщается на
Ранее News.ru писал, что авиакомпания Azur Air готова предоставить пассажирам жёстко севшего Boeing возможность вылететь в Камрань. Для этого перевозчик направляет резервный борт.