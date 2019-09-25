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Авиакомпания Azur Air готова предоставить пассажирам жёстко севшего в Барнауле Boeing возможность вылететь в Камрань. Для этого перевозчик направляет резервный борт.

Кроме того, компания оплатит все расходы по трансферу клиентов до дома. В Azur Air также отметили, что начали расследование инцидента. Специалисты компании работают вместе с авиационными властями, производителями воздушного судна...