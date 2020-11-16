СК завёл дело после смерти пяти пациентов в частной клинике Москвы

https://static.news.ru/photo/f2c23b16-2807-11eb-975e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Речь идёт о «Научно-практическом центре хирургии и гинекологии» на Мичуринском проспекте столицы. Ранее арбитраж аннулировал лицензию клиники по требованию Росздравнадзора. Как выяснили следователи, учреждение оказывало медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Это и привело к смерти пяти пациентов. Ещё одна женщина выжила, однако получила средний вред здоровью.

На некоторые оказываемые услуги лицензии у клиники не было. В ближайшее время по уголовному делу допросят руководителей и рядовых сотрудников. Если вина будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы, передаёт «Москва 24».

Ранее москвичка погибла на операционном столе в частной клинике во врем липосакции. Пациентке было 35 лет, она хотела удалить лишний жир. Никаких противопоказаний к процедуре медики не усмотрели, женщина перед этим сдала все анализы. Операция шла под общим и местным наркозом. Состояние клиентки резко ухудшилось после пяти часов процедуры. Её пытались реанимировать дефибриллятором, но через 15 минут пациентке вновь стало хуже. Медики вызвали скорую, а сами оказывали женщине помощь на месте. Однако пациентка умерла ещё до приезда реаниматологов, писал NEWS.ru.