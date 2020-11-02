Пять человек задержали по делу о нападении подростка на участок полиции

https://static.news.ru/photo/8a5c7652-1d14-11eb-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане по делу о нападении подростка на полицейский участок задержаны пять человек, помимо отчима мальчика. Все они являются подозреваемыми.

При рассмотрении ходатайств следствия о продлении срока задержания до 72 часов в отношении пятерых граждан ходатайства также удовлетворены, — сообщили РИА Новости в Кукморском районном суде.

Комментариев следствия по делу агентству пока получить не удалось.

Инцидент произошёл в ночь на 31 октября. 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Когда силовики догнали его, подросток ранил ножом одного из них. Те применили табельное оружие. В результате полученных ранений подросток скончался. По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллах акбар!».

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал на два месяца отчима нападавшего — ранее судимого Марата Замалиева. В 2001 году он входил в группу людей, обвинённую в диверсии, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленники на границе Татарстана и Кировской области совершили несколько взрывов на местах, где проходят трубы трёх газопроводов. Ущерб составил более 7,5 млн рублей. Отчима напавшего на отдел подростка приговорили к 14 годам заключения.