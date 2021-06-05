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Пять человек стали жертвами резни в Китае

16:19, 05 июня 2021
Фото: unsplash.com

Не менее пяти человек стали жертвами резни в Китае. Неизвестный с ножом напал на людей в городе Аньцин (восточная провинция Аньхой), передаёт газета Global Times.

Кроме погибших насчитывается 15 пострадавших. Сейчас им оказывается первая медицинская помощь. По данным издания, злоумышленник уже арестован. В настоящий момент начато расследование инцидента. 

В службу общественной помощи звонок поступил в субботу, в 16:29. В нём сообщалось, что мужчина на торговой пешеходной улице Ренмин-роуд (Renming Road) нанёс ножевые ранения пешеходам. Полиция сразу прибыла на место происшествия, арестовала злоумышленника и отправила пострадавших в больницу. Другие подробности пока неизвестны. 

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на сотрудницу правоохранительных органов в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Мужчина ударил полицейского несколько раз. После нападения он скрылся с места преступления. Женщина получила тяжёлые ранения. В поисках преступника были задействованы 80 жандармов и вертолёт. 

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