Пять человек стали жертвами резни в Китае

Не менее пяти человек стали жертвами резни в Китае. Неизвестный с ножом напал на людей в городе Аньцин (восточная провинция Аньхой), передаёт газета Global Times.
Кроме погибших насчитывается 15 пострадавших. Сейчас им оказывается первая медицинская помощь. По данным издания, злоумышленник уже
В службу общественной помощи звонок поступил в субботу, в 16:29. В нём сообщалось, что мужчина на торговой пешеходной улице Ренмин-роуд (Renming Road) нанёс ножевые ранения пешеходам. Полиция сразу прибыла на место происшествия, арестовала злоумышленника и отправила пострадавших в больницу. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на сотрудницу правоохранительных органов в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр на западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Мужчина ударил полицейского несколько раз. После нападения он скрылся с места преступления. Женщина получила тяжёлые ранения. В поисках преступника были задействованы 80 жандармов и вертолёт.