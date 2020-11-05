Пять человек сгорели в жилом доме под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/8ffa8bae-1f48-11eb-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Пять человек, включая троих детей, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Новосибирской области. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошёл в городе Каргате. Тела двоих мужчин и детей 2008-го, 2016-го и 2018 года рождения были обнаружены во время тушения пожара. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге в результате пожара в двухэтажном доме погибли трое пенсионеров в возрасте от 84 до 92 лет. По мнению одного из соседей, в здании находился пансионат для престарелых. Однако арендатор это отрицает. По его словам, в доме жил он сам с семьёй, а погибшие — его родственники.