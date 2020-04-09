Пять человек пострадали в результате пожара под Самарой

Пять человек пострадали во время пожара на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области. Все они госпитализированы.
Медики оценивают их состояние как тяжёлое и средней степени тяжести,
Информация о пожаре и поступила в региональный главк МЧС в 15:40 (14:40 мск). Возгорание произошло в компрессорном здании машинного отделения.
Ранее NEWS.ru писал, что на востоке Москвы загорелся оконный завод. Площадь пожара составила около одно тысячи квадратных метров. к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
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