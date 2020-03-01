https://static.news.ru/photo/70d3580e-5bb3-11ea-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: гибдд.рф

Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Бурятии. В результате аварии пострадали пять человек.

Инцидент произошёл в Прибайкальском районе на трассе Турунтаево — Улан-Удэ. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, который при обгоне выехал на встречную полосу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики, которые осматривают пострадавших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Междуреченске. Там также пострадали пять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.