Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в Бурятии. В результате аварии пострадали пять человек.
Инцидент произошёл в Прибайкальском районе на трассе Турунтаево — Улан-Удэ. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля, который при обгоне выехал на встречную полосу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики, которые осматривают пострадавших,
Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Междуреченске. Там также пострадали пять человек, один из которых впоследствии скончался в больнице.
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