https://static.news.ru/photo/2a5bbd30-2d5f-11ea-98ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек получили ранения в результате столкновения УАЗа с иномаркой во Владимирской области.

Авария произошла 2 января около 14:00 по московскому времени на 99-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики. По предварительным данным, водитель УАЗа, следуя в город Александров, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Skoda.

Один госпитализирован. Четверо направлены на амбулаторное лечение, — цитирует РИА Новости сообщение регионального МВД.

В данное время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что семь человек, включая 12-летнего ребёнка, пострадали в результате дорожной аварии в подмосковном Красногорске. Все они направлены в местную больницу. ДТП произошло на Путилковском шоссе. Столкнулись два маршрутных такси. Предполагается, что водители транспортных средств не справились с управлением. Обстоятельства аварии уточняются сотрудниками ГИБДД.