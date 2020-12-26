Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/264f5df8-4872-11eb-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области. В результате пострадали пять человек, в том числе два ребёнка.

Водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную скорость движения, избегая столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, идущим во встречном направлении, — ВАЗ 2115, — рассказал РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД России.

ДПТ произошло в 16:20 мск на 22-м км автодороги Шахты — Раздорская. При столкновении пострадали оба водителя и пассажиры иномарки — женщина 1991 года, девочка 2018 года рождения и мальчик 2013 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на юге Москвы столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта. Авария произошла на территории района Чертаново Южное.

Как сообщал NEWS.ru, жертвами столкновения легковушки с грузовым фургоном недалеко от Оренбурга стали четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних.