https://static.news.ru/photo/a3b4f796-23c8-11ea-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области/34.мвд.рф

Автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек.

Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл на автодороге А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград. Виновником ДТП является водитель автобуса, который не уступил дорогу грузовику, имевшему преимущество проезда.

За медпомощью обратились четыре человека, включая водителей обоих транспортных средств. У них диагностированы ушибы и сотрясения мозга, передаёт ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы главка МВД по региону Антона Корнаухова.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Оренбургом. Там столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль с прицепом.