Автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек.
Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана,
Инцидент произошёл на автодороге А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград. Виновником ДТП является водитель автобуса, который не уступил дорогу грузовику, имевшему преимущество проезда.
За медпомощью обратились четыре человека, включая водителей обоих транспортных средств. У них диагностированы ушибы и сотрясения мозга,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Оренбургом. Там столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль с прицепом.
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