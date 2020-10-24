Пять человек пострадали в дорожной аварии под Свердловском

https://static.news.ru/photo/1f8f659a-16bc-11eb-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области. В результате пострадали пять человек.

Инцидент произошёл на 143-м километре автодороги Камышлов — Туринск — Тавда. Участниками ДТП стали «Лада Калина», в которой находились три человека, и Mitsubishi Lancer, где ехали двое. Все пострадавшие в ДТП доставлены в Туринскую районную больницу.

По данным ГИБДД, виновником аварии является водитель «Лады», который ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Во время обгона он не справился с заносом автомобиля и допустил столкновение с двигавшейся по встречной полосе иномаркой. Полицейским мужчина пояснил, что управлял не своей машиной — он одолжил её у друга для поездки в Тавду, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области попал в ДТП пассажирский автобус. Транспортное средство опрокинулось в кювет из-за неблагоприятных погодных условий. Пострадал один человек.