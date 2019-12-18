https://static.news.ru/photo/0aa066dc-21aa-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: libertatea.ro

Товарный и пассажирский поезд столкнулись в Румынии. В результате пострадали пять человек.

Железнодорожная авария произошла в городе Плоешти. По предварительным данным, товарный состав проигнорировал сигнал остановки и врезался в пассажирский. Оба поезда сошли с рельсов.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Движение в районе аварии временно заблокировано, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

Ранее NEWS.ru писал, что столкновении поездов в Бангладеш. Жертвами инцидента стали 16 человек и ещё более 40 получили ранения.