Товарный и пассажирский поезд столкнулись в Румынии. В результате пострадали пять человек.
Железнодорожная авария произошла в городе Плоешти. По предварительным данным, товарный состав проигнорировал сигнал остановки и врезался в пассажирский. Оба поезда сошли с рельсов.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Движение в районе аварии временно заблокировано, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.
Ранее NEWS.ru писал, что столкновении поездов в Бангладеш. Жертвами инцидента стали 16 человек и ещё более 40 получили ранения.
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