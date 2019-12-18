Фото: libertatea.ro

Товарный и пассажирский поезд столкнулись в Румынии. В результате пострадали пять человек.

Железнодорожная авария произошла в городе Плоешти. По предварительным данным, товарный состав проигнорировал сигнал остановки и врезался в пассажирский. Оба поезда сошли с рельсов.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Движение в районе аварии временно заблокировано, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

Ранее NEWS.ru писал, что столкновении поездов в Бангладеш. Жертвами инцидента стали 16 человек и ещё более 40 получили ранения.

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