Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Междуреченске. Двое были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.
Инцидент произошёл вечером 29 февраля. Вахтовый автобус одного из местных предприятий, в котором находились 15 человек, столкнулся с автомобилем УАЗ «Хантер». Предполагается, что авария произошла по вине водителя внедорожника, который допустил выезд на встречную полосу.
Троим пассажирам автобуса была оказана помощь амбулаторно в травмпункте. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру УАЗа. Один из них умер в реанимации, состояние второго оценивается как тяжёлое,
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье. Ещё двое пострадали.
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