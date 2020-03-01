https://static.news.ru/photo/5c361352-5b93-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: junetv/vk.com

Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Междуреченске. Двое были госпитализированы, один из них впоследствии скончался.

Инцидент произошёл вечером 29 февраля. Вахтовый автобус одного из местных предприятий, в котором находились 15 человек, столкнулся с автомобилем УАЗ «Хантер». Предполагается, что авария произошла по вине водителя внедорожника, который допустил выезд на встречную полосу.

Троим пассажирам автобуса была оказана помощь амбулаторно в травмпункте. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру УАЗа. Один из них умер в реанимации, состояние второго оценивается как тяжёлое, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье. Ещё двое пострадали.