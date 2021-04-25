Пять человек получили ранения при попадании ракеты в здание в Афганистане

https://static.news.ru/photo/c2474c26-a659-11eb-bb77-96000091f725_660.jpg Фото: KhalilNoori/twitter.com

На территории афганской провинции Кунар на востоке страны в здание местной администрации попала ракета. В результате произошедшего ранения получили по меньшей мере пять человек. Об этом журналистам в понедельник, 26 апреля, рассказал глава провинциального совета Валает Хан Машвани, слова которого приводит РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что ракета попала в зал, где в это время проходила конкурсная программа по чтению Корана. Место, откуда была выпущена ракета, пока неизвестно.

Факт произошедшего подтвердил губернатор Кунара Икбал Саид.

В стране идёт противостояние сил правительства и представителей радикалов из движения «Талибан» (запрещено в РФ). Последние ранее овладели значительной территорией в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Борьбу с террористами по всей стране ведут Национальные силы обороны и безопасности Афганистана.

Ранее стало известно, что афганские спецслужбы задержали главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Кабуле Гулама Насера.

Насер занимал ключевое место в организации террористических атак в афганской столице. Также утверждается, что он похитил 14-летнего мальчика в западной части Кабула, истязал его, изнасиловал и убил. Затем он скрылся из виду, но его смогли найти и задержать бойцы нацбезопасности страны.