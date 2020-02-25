Пять человек стали жертвами столкновения минивэна и грузового автомобиля на западе Грузии. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Инцидент произошёл в городе Самтредия (край Имерети). Все погибшие ехали в минивэне. Пока не установлено, были ли они туристами или местными жителями,
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима водителями обеих машин.
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине пострадали 12 человек в результате столкновения грузовика и автобуса.
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