https://static.news.ru/photo/0a0eb0fa-57da-11ea-8f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.ge

Пять человек стали жертвами столкновения минивэна и грузового автомобиля на западе Грузии. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Инцидент произошёл в городе Самтредия (край Имерети). Все погибшие ехали в минивэне. Пока не установлено, были ли они туристами или местными жителями, рассказали ТАСС в пресс-службе МВД республики.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима водителями обеих машин.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине пострадали 12 человек в результате столкновения грузовика и автобуса.