https://static.news.ru/photo/06721c12-c70b-11e9-bc75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Южный Федеральный-Новости/vk.com

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Чувашии.

Как отметили в пресс-службе МВД по республике, четверо погибших пассажиров находились в «отечественном» автомобиле, пятый погибший был в иномарке Toyota Corolla.

Водитель и ещё один пассажир автомобиля с травмами были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как ранее писал News.ru, в Хабаровском крае на трассе Благодатное — Князе-Волконское водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего джип перевернулся.