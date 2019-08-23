Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Чувашии.
Как отметили в пресс-службе МВД по республике, четверо погибших пассажиров находились в «отечественном» автомобиле, пятый погибший был в иномарке Toyota Corolla.
Водитель и ещё один пассажир автомобиля с травмами были доставлены в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как ранее писал News.ru, в Хабаровском крае на трассе Благодатное — Князе-Волконское водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего джип перевернулся.