Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Воронежем

https://static.news.ru/photo/7ed147b0-7966-11ea-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области стали пять человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что ДТП произошло поздним вечером 7 апреля в городе Бутурлиновка на улице Совхозной. Согласно предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-21070 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада», за рулём которого находился 22-летний местный житель.

Водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ <...> скончались на месте происшествия, водитель «Лады» с телесными повреждениями был доставлен в БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ», где от полученных травм скончался в реанимационном отделении, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один из его братьев.