Пять человек погибли при теракте в Турции

Фото: Mert Macit/Global Look Press

Момент аварии с участием автомобиля Никаса Сафронова попал на дорожные камеры.

На кадрах видно, как в стоящую на светофоре машину влетает другой участник движения. Та по инерции врезается в легковушку. ДТП произошло после того, как водитель такси уснул за рулём. Художник...