Пять человек погибли при теракте в Турции

https://static.news.ru/photo/e3c59488-7974-11ea-8a91-fa163e074e61_660.jpgФото: Mert Macit/Global Look Press
Члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования автомобиля. В результате теракта, совершённого в провинции Диярбакыр, погибли пять жителей селения Кулп.
Администрация губернатора региона выразила соболезнования родственникам погибших. Операцию по выявлению и поимке виновных в совершении преступления проводят полицейские и жандармы, сообщает Anadolu Agency.