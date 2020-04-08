Происшествия

Пять человек погибли при теракте в Турции

11:30, 08 апреля 2020
Фото: Mert Macit/Global Look Press

Члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования автомобиля. В результате теракта, совершённого в провинции Диярбакыр, погибли пять жителей селения Кулп.

Администрация губернатора региона выразила соболезнования родственникам погибших. Операцию по выявлению и поимке виновных в совершении преступления проводят полицейские и жандармы, сообщает Anadolu Agency.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что РПК хуже, чем ИГ (группировка, запрещённая на территории РФ), писал NEWS.ru.

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