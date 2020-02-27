Возгорание произошло в одном из зданий французского Страсбурга в ночь на 27 февраля. В огне погибли пять человек, семеро пострадали, сообщила местная пожарная служба.
Раненые находятся под присмотром медиков. Из семиэтажного дома были эвакуированы 23 человека, их разместили в гимназии. Причины пожара выясняются,
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами пожара в Ленобласти стали 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын. Трагедия произошла в частном доме в Кингисеппском районе. Выбраться из пылающего здания удалось 35-летнему мужчине, он был госпитализирован с ожогами.
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