Фото: Michael Bunel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница многоэтажного дома, где произошёл хлопок газа, опубликовала в Сети фото с места происшествия в Элисте. На кадрах видно, что в нескольких квартирах на восьмом и девятом этажах нет стёкол, повреждены конструкции.

На месте работают спасатели. Более сотни жителей эвакуированы в соседние школу и детсад. В результате инцидента повреждены три квартиры, один человек попал в реанимацию с ожогами. Ранее NEWS.ru сообщал, что...