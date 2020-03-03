https://static.news.ru/photo/95f674c0-5d36-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек — двое взрослых и трое детей — отравились бытовым газом в Чебоксарах. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает министерство здравоохранения Чувашии, информация об отравлении поступила в диспетчерскую центра медицины и катастроф утром во вторник, 3 марта. Скорая помощь прибыла на место в течение 12 минут.

Пять человек госпитализированы, из них трое детей в состоянии средней степени тяжести находятся в Городской детской клинической больнице, двое взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении министерства.

Как ранее писал NEWS.ru, в одной из московских школ 25 первоклассников попали в больницу в результате термического ожога глаз. После уроков дети пожаловались своим родителям на боль в глазах.