Пять человек остаются под землёй после обрушения на шахте в Новокузнецке

Обрушение горной породы произошло в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе. В тот момент под землёй находились 98 шахтёров.
Спасатели пока эвакуировали из шахты «Юбилейная» 93 человека,
На месте работают 24 спасателя, задействовано пять единиц техники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 января число погибших при обрушении горных пород на шахте в Кемеровской области выросло до трёх человек. Об этом сообщил вице-губернатор региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. По его словам, в забое, где произошёл выброс, работали три шахтёра. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ.