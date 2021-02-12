Пять человек остаются под землёй после обрушения на шахте в Новокузнецке

https://static.news.ru/photo/03e65128-6e50-11eb-b9fc-96000091f725_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Обрушение горной породы произошло в штреке на горнодобывающем предприятии в Новокузнецком городском округе. В тот момент под землёй находились 98 шахтёров.

Спасатели пока эвакуировали из шахты «Юбилейная» 93 человека, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что, по предварительным данным, в Кузбассе продолжаются поиски не менее пяти человек.

На месте работают 24 спасателя, задействовано пять единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 января число погибших при обрушении горных пород на шахте в Кемеровской области выросло до трёх человек. Об этом сообщил вице-губернатор региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. По его словам, в забое, где произошёл выброс, работали три шахтёра. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ.