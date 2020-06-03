Полиция разыскивает виновника ДТП с пятью машинами в Москве

https://static.news.ru/photo/7d4778a4-a622-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичная полиция ищет предполагаемого виновника ДТП с участием пяти автомобилей, который сбежал с места происшествия.

Водитель бросил свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Его пока не задержали, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошёл на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. В аварии пострадали три человека. Один из них госпитализирован, двое других получили медицинскую помощь на месте.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКАД произошла авария с участием бензовоза, такси и «Газели». Пострадал один человек, которого зажало в машине.