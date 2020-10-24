Пьяный волгоградец открыл стрельбу по подросткам с балкона

https://static.news.ru/photo/91a94b38-1625-11eb-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

61-летний житель Волгограда с балкона пятого этажа выстрелил из пневматического ружья в группу подростков. В результате двое несовершеннолетних получили травмы в виде кровоподтёков и ссадин.

Инцидент произошёл на улице Ростовской. Предполагаемый преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа одного из домов человек выстрелил из ружья в сторону группы подростков <...>. С места происшествия изъято охотничье ружьё и патроны, предположительно, заряженные солью, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент проводится расследование, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее в Сковородино Амурской области задержали мужчину, который обстрелял детей из пневматической винтовки на школьном стадионе.