Пьяный водитель сбил пятерых школьников на проезжей части под Иркутском

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Пьяный водитель, находившийся за рулём Toyota Succeed, сбил пятерых школьников в Усть-Куте Иркутской области. Дети шли по проезжей части во встречном направлении по одной из улиц города, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения, — говорится в сообщении областного МВД.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Воронежской области КамАЗ столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего погибли пять человек. Водитель грузовика находился за рулём в нетрезвом состоянии.