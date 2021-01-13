Пьяный водитель с трупом в машине пытался скрыться от полиции

https://static.news.ru/photo/713d5568-5579-11eb-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Ленобласти сотрудники ГИБДД задержали водителя, в автомобиле которого было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошёл в городе Сланцы в ночь на 13 января. Полицейские потребовали от водителя УАЗ «Патриот» остановиться, но тот попытался скрыться. Не справившись с управлением, он въехал в сугроб и был задержан.

У мужчины были выявлены признаки опьянения, а при досмотре автомобиля сотрудники ГИБДД обнаружили труп на заднем сиденье. Погибший оказался жителем Северной столицы 1978 года рождения.

Водитель доставлен в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РИА новости со ссылкой на областной главк МВД.

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