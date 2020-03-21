https://static.news.ru/photo/5b96008a-6c1c-11ea-879a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нетрезвый водитель, находясь за рулём каршерингового автомобиля, протаранил бетонное ограждение на Красной площади в Москве. Нарушителя и его пассажира уже задержали.

Водитель каршерингового автомобиля протаранил бетонное ограждение на Красной площади. По предварительным данным, мужчина и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

В отношении задержанных уже составили административные протоколы.

Как писал NEWS.ru, по данным столичной ГИБДД, за восемь дней новогодних праздников было остановлено 475 водителей. Из них 253 — отказались проходить медицинское освидетельствование. Последнее уже само по себе является правонарушением и влечёт наложение административного штрафа в размере 32 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 20 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде.