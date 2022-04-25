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Происшествия

Пьяный учитель врезался в дерево, катая учеников на каршеринге

13:49, 25 апреля 2022
Пьяный учитель врезался в дерево, катая учеников на каршеринге Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пьяный учитель врезался в дерево, катая учеников на арендованной машине возле озера Глухое рядом с Екатеринбургом, сообщает «КП-Екатеринбург». Подростки сидели сзади и не были пристёгнуты, их доставили в больницу. Два 14-летних мальчика получили травмы головы, 15-летняя девочка — травмы головы и перелом бедра.

31-летний водитель заявил сотрудникам ГИБДД, что Volkswagen Polo он арендовал, ехал со скоростью около 70 км/ч и не заметил поворот. Его проверили на алкогольное опьянение, и мужчина оказался нетрезв.

По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. Алкотестер показал значение 0,633 мг/л. Родители несовершеннолетних рассказали полицейским, что дети не предупредили их о том, что будут кататься на автомобиле вместе с учителем из своей школы, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По данным ведомства, учитель имеет стаж за рулём восемь лет, однажды привлекался к административной ответственности. Теперь он лишится водительских прав и заплатит крупный штраф.

Ранее сообщалось, что Научный центр безопасности дорожного движения МВД России и столичный центр наркологии разработали обучающее пособие для сотрудников ГИБДД. В документе рассказывается, как выявлять нетрезвых водителей.

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